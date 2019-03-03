Михайлюк помог "Детройту" обыграть "Кливленд" в матче НБА

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Святослав Михайлюк в матче за "Детройт"
Святослав Михайлюк в матче за "Детройт"

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк наконец вернулся к игре. На этот раз он помог своей команде "Детройт Пистонс" обыграть "Кливленд Кавальерс"

После обмена с "Лос-Анджелес Лейкерс" 7 февраля, Михайлюк сыграл лишь одну игру 9 февраля против "Нью-Йоркс Никс", где он за 9 минут набрал три очка. Потом был еще один матч против "Вашингтон Уизардс" 12 февраля. Но в этой игре Михайлюк так и не вышел на паркет. В следующих семи матчах "Детройта" украинца не было даже в запасе. При этом что о его возможной травме или других причинах отсутствия не сообщалось.

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И вот 2 марта Михайлюк наконец сыграл свой второй матч за "Детройт" против "Кливленда". Правда получил очень мало времени – менее 5 минут. За это время украинец забросил один трехочковый. А также сделал две результативные передачи.

"Детройт" же довольно легко обыграл "Кливленд". Еще в первой четверти их преимущество достигло более 20 очков. А перед большим перерывом было 33 очка. В итоге "Детройт" выиграл с разницей в 36 очков – 96:129. При этом только один Андре Драммонд сумел набрать дабл-дабл – 13 очков и 10 подборов. Лидер "Детройта" Блейк Гриффин остановился за шаг до этого – 14 очков и 9 передач. И стоит заметить, что тренер "Детройта" дал сыграть всем 13 игрокам в этом матче.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Святослав Михайлюк
Источник: 24 Канал
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