Михайлюк помог "Детройту" победить "Индиану" в напряженном матче: видео

"Детройт" украинца Святослава Михайлюка в рамках регулярного чемпионата НБА одержал очередную победу. "Пистонс" на своем паркете вырвали победу у "Индианы".

Детройт – Индиана 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)

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"Детройт" уверенно провел первые две четверти, не позволив гостям ни разу выйти вперед. На большой перерыв хозяева ушли с преимуществом в 11 очков.

После отдыха "Индиана" начала сокращать отставание и даже впервые в матче вышла вперед. В последней 12-минутке команды устроили качели, но именно "Детройту" удалось вырвать победу.

Михайлюк провел на паркете 8,5 минут, набрал 3 очка и сделал 1 подбор. Украинец выполнил 4 броска с игры, из которых точной оказалась одна попытка из-за дуги.

Детройт – Индиана видеообзор игры