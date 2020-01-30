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Михайлюк провалил матч НБА в принципиальной игре против "Бруклина" – видео

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Святослав Михайлюк / nba.com/pistons

"Детройт" украинца Святослава Михайлюка потерпел четвертое подряд поражение в НБА. Прошлой ночью "Пистонс" проиграли "Бруклину", с которым борются за плей-офф.

Бруклин – Детройт 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

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В первой половине игры команды показали равный баскетбол. Хозяева выиграли первую четверть с разницей в 2 очка и с этим преимуществом ушли на большой перерыв.

В третьей и четвертой 12-минутке "Бруклин" увеличил свое преимущество до 10 очков, одержав важную победу.

Михайлюк провел на паркете 19 минут. Свингмен набрал 3 очка, сделал 1 подбор и 1 ассист.

"Бруклин" пока занимает 8-е место, которое позволяет сыграть в плей-офф. Между тем "Детройт" на 10-м месте.

Бруклин – Детройт видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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