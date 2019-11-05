Михайлюк ударно провел матч НБА, но его команда проиграла: видео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Getty Images

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Детройта". Команда при этом уступила "Вашингтону" – 99:115.

Святослав Михайлюк набрал 6 очков и отдал 3 результативные передачи в матче с "Вашингтоном".

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Украинец провел на площадке чуть более 27 минут, за это время сделал 3 дальних броска, из которых 2 оказались точными.

"Поршни" все равно уступили "Вашингтону" с разницей в 16 очков, а самым результативным баскетболистом матча стал защитник "Детройта" Люк Кеннард, который набрал 24 очка при 75 процентах точности дальних бросков.

После этого поражения команда опустилась на 10-е место в конференции, пропустив вперед даже "Атланту" Алексея Леня, которая три последних матча проиграла.

Детройт – Вашингтон видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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