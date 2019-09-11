Михалик помогал украинской армии во время выступления в российском "Локомотиве"

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Тарас Михалик
Тарас Михалик / ФК "Локомотив"

Защитник "Волыни" Тарас Михалик оказывал помощь украинской армии в то время, когда играл за "Локомотив".

35-летний украинец не считал нужным афишировать это, сообщает Youtube-шоу "Бомбардир".

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Ультрас луцкого клуба не знали об этом и относились к такому переходу неоднозначно.

Болельщики изменили свое отношение к игроку, так как узнали его гражданскую позицию и его отношение к войне.

Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 года. За это время он выиграл 3 Кубка России и еще раз стал чемпионом страны.

В прошлом сезоне 35-летний Михалик сыграл только 3 матча в Кубке России, отметившись 1 голевой передачей.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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