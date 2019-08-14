Миколенко признан лучшим игроком матча "Динамо" – "Брюгге" по версии Instat

Компания InStat оценила игроков "Динамо" в ответном матче 3-го раунда квалификации против "Брюгге".

Лучшим в этом показателе стал защитник "бело-синих" Виталий Миколенко, на счету которого результативная передача. 20-летний украинец набрал 328 баллов, что стало лучшим показателем в составе обеих команд.

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В тройку киевлян также вошли Владимир Шепелев (304) и Денис Бойко (287).

Стоит отметить, что у новичка Жерсона Родригеса наименьшее количество баллов – 195. Это хуже показателя всех игроков в составе обеих команд, даже тех, что выходил на замену.

Напомним, матч завершился вничью, 3:3. В первой игре победу одержал "Брюгге". Таким образом, бельгийцы по сумме двух игр вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

После вылета из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" напрямую попало в групповой этап Лиги Европы. При этом благодаря своему довольно высокому рейтингу, клуб будет жеребьеваться из первой корзины.