Милан – Наполи: прогноз букмекеров на матч культовых команд чемпионата Италии

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Милан – Наполи: прогноз букмекеров

В субботу, 23 ноября, состоится матч чемпионата Италии – "Милан" будет принимать "Наполи". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Милан – Наполи: анонс

Но стоит сразу отметить, что это по именам большой матч. Пока команды не показывают той игры, которой от них ожидают болельщики. "Милан" находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. "Наполи" выше (седьмое место), но и это за пределами еврокубков.

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Также стоит отметить, что обе команды довольно неудачно выступают в последнее время. За последние пять матчей в чемпионате каждая из команд выиграла только одну игру. "Наполи" обыграл "Верону", а "Милан" одолел СПАЛ. Но стоит заметить, что "россонери" свои матчи проиграли "Роме", "Лацио" и "Ювентусау". "Наполи" тоже проиграл "Роме".

Матч "Милан" – "Наполи" состоится в субботу, 23 ноября. Начало матча в 19:00.

Милан – Наполи прогноз букмекеров

Неудивительно, что букмекеры в этом матче отдают предпочтение именно гостям. Коэффициент на победу "Наполи" колеблется от 2,20 до 2,27. На то, что "Милан" победит дома – 3,20-3,30. Несколько выше оценена ничья в этом матче – 3,40-3,50.

Что до количества голов, то "тотал матча больше 2,5" оценен в 1,85-1,94. А "тотал матча меньше 2,5" – от 1,85 до 1,96.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Наполи ФК Милан
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