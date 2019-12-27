"Милан" официально анонсировал подписание звездного Ибрагимовича

Форвард Златан Ибрагимович, который находится в статусе свободного агента, близок к возвращению в "Милан".

"Милан" анонсировал подписание Ибрагимовича. Характерный ролик появился на страницах итальянского клуба в социальных сетях.

Читайте также: Фанаты изуродовали статую Ибрагимовича и назвали его "Иудой" из-за шведского клуба: фото

О деталях соглашения пока ничего не сообщается. Sky Sports Italia давала информацию, что контракт будет рассчитан на полгода, а зарплата форварда составит 3,5 миллиона евро.

Ибрагимович сыграл два предыдущих сезона в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" в чемпионате МЛС, суммарно забив за клуб 53 гола в 58 матчах.

Ожидается, что Златан попадет в заявку на матч "Милана" против "Сампдории" 6 января, но второй раз дебютирует за "россонери" только 15 числа.