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"Милан" официально анонсировал подписание звездного Ибрагимовича

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Златан Ибрагимович возвращается в "Милан" / Фото из открытых источников

Форвард Златан Ибрагимович, который находится в статусе свободного агента, близок к возвращению в "Милан".

"Милан" анонсировал подписание Ибрагимовича. Характерный ролик появился на страницах итальянского клуба в социальных сетях.

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О деталях соглашения пока ничего не сообщается. Sky Sports Italia давала информацию, что контракт будет рассчитан на полгода, а зарплата форварда составит 3,5 миллиона евро.

Ибрагимович сыграл два предыдущих сезона в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" в чемпионате МЛС, суммарно забив за клуб 53 гола в 58 матчах.

Ожидается, что Златан попадет в заявку на матч "Милана" против "Сампдории" 6 января, но второй раз дебютирует за "россонери" только 15 числа.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта ФК Милан Футбол Спорт
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