"Милан" официально уволил главного тренера

Итальянский "Милан" объявил о расторжении контракта с уже бывшим наставником команды Марко Джампаоло.

О том, что контракт с Джампаоло расторгнут, говорится в официальном сообщении на сайте "Милана".

"Милан" объявляет, что уволил Марко Джампаоло с поста тренера первой команды. Клуб благодарен Марко за проделанную работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере", — говорится в сообщении.

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Причины увольнения в клубе не сообщают. И отметим, что под руководством Джампаоло "Милан" полностью провалил старт сезона. Тренера был назначен летом 2019 года. С того времени "россо-нери" сыграли семь матчей в чемпионате Италии, в которых потерпели четыре поражения.

Кто будет новым тренером, пока неизвестно.

Стоит напомнить, что итальянские СМИ активно называли имя главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко среди главных претендентов на пост наставника "Милана".