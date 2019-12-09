Милевский и три украинских игрока "Динамо" остались без тренера, который завоевал чемпионство

Чешский тренер Марцел Личка покинул "Динамо-Брест" после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.

Брестское "Динамо" решило не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелем Личкой, сообщает официальный сайт клуба.

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"Клуб благодарит Марцела за выполненную работу и яркий "золотой" год. Спасибо за все, Марцел! Удачи в покорении новых вершин", – говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо" Брест.

Добавим, что команду, в которой выступают Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко и Евгений Хачериди, связывают с интересом к екстренера "Динамо" Александра Хацкевича и бывшего исполняющего обязанности наставника сборной Украины Юрия Калитвинцева.

Также сам Милевский очень трогательно попрощался со своим наставником, написав в Instagram: "Удачи тебе, мой друг. Пусть повторит кто-то, то что сделал ты".

Напомним, "Динамо" Брест победило в чемпионате Беларуси, прервав гегемонию БАТЭ, который до этого 13 раз подряд становился чемпионом Беларуси.