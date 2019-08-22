Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото

62 Читати новину українською
Артем Милевский
Артем Милевский / ФК "Динамо" Брест

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в соцсети Instagram опубликовал необычную фотографию команды на отдыхе.

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины подписал фото: "Мужики, скоро тур. Всех люблю".

Читайте также: Милевский признался, что мог оказаться в "Шахтере" назло Суркису

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujiki ️,skoro tur,vseh lublu!!!!!

Публикация от timi1010 (@timi1010)

В нынешнем сезоне на счету украинца 3 гола и 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах за брестское "Динамо".

Ранее Милевский рассказал о том, что Евгений Коноплянка получил предложение от российского клуба, поделившись своими мыслями о возможности этого трансфера.

blog_ava
Шокирующие фото и видео "Титаника": как выглядит корабль после более 100 лет под водой
сегодня
1438
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
сегодня 14:10 Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
22
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4467
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5009
Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
сегодня 12:22 Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
78
Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
сегодня 11:45 Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
62
Новости
Больше новостей
Залиште відгук