Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в соцсети Instagram опубликовал необычную фотографию команды на отдыхе.

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины подписал фото: "Мужики, скоро тур. Всех люблю".

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В нынешнем сезоне на счету украинца 3 гола и 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах за брестское "Динамо".

Ранее Милевский рассказал о том, что Евгений Коноплянка получил предложение от российского клуба, поделившись своими мыслями о возможности этого трансфера.