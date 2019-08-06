Милевский рассказал о штрафах в "Динамо": отдал 50 тысяч долларов из-за Алиева

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Артем Милевский
Артем Милевский / Onliner

Форвард Артем Милевский сейчас выступает в брестском "Динамо". Хотя с 2002 по 2013 год был игроком киевского "Динамо". Именно там он получил самый большой штраф.

По его словам, штрафы не были прописаны в контракте игрока. Их просто озвучивал президент клуба Игорь Суркис.

К слову: Милевский признался, что мог оказаться в "Шахтере" на зло Суркису

"У нас в Киеве была фраза "посидел на десятку". Увидели тебя в ресторане – штраф. "Десятка" была существенной суммой. Но я такой человек: если видели меня, пожалуйста, забирайте. Тем более это не самый большой мой штраф. Когда-то я 50 тысяч долларов отдал. Саня Алиев "накосячил". После бани куда-то ехали. Саня все не мог успокоиться. Мы договорились уже, но все равно пошли и сдали нас Суркису. А это произошло за два дня до матча. Я за рулем был", – рассказал Артем Милевский в интервью Onliner.

При этом сколько игрок за это время зарабатывал в Киеве, он так и не ответил. И отметил, что в контракте были указаны суммы, которые ему так и не вернули в "Динамо".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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