Милевский случайно встретился с Хацкевичем в Грузии: легендарное фото

34-летний экс-форвард "Динамо" Артем Милевский встретился с нынешним наставником киевлян Александром Хацкевичем в Грузии.

Соответствующее фото Милевский опубликовал в собственном Instagram. Также на фото из Батуми засветился член тренерского штаба "Динамо" Максим Шацких.

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"Приехал к грузинам, а встретил легенд. Вспоминается много хорошего", – прокомментировал фото Милевский.

Формально контракт Хацкевича с "Динамо" действителен до конца июня. Тренер киевлян попросил президента клуба Игоря Суркиса о паузе перед разговором о его будущем в "Динамо".

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

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