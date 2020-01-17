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Милевский уже 7 клубов бесплатно сменил, – агент рассказал о зарплате украинского игрока

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Артем Милевский и Александр Панков / Instagram

Известный украинский агент Александр Панков сравнил своего подопечного Артема Милевского с легендарным Златаном Ибрагимовичем.

Кроме того, Панков рассказал о зарплате экс-игрока сборной Украины в "Динамо" Брест.

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Артем уже 7 клубов бесплатно поменял. Артем – это Златан (Ибрагимович, – ред.) Восточной Европы. Точные цифры я не скажу, но в брестском "Динамо" это менее миллиона долларов в год, даже меньше, чем 500 тысяч. Полмиллиона – это было бы хорошо, но нет.

У нас с Артемом индивидуальная договоренность, мы работаем без процента с зарплаты. У нас давно нет контракта, работаем на дружеских отношениях,
– сказал Панков на Youtube-канале "Любители".

К слову, Златан Ибрагимович славится своей "неусидчивостью", сменив в карьере 9 клубов.

В этом сезоне Милевский получил с "Динамо" Брест историческое чемпионство, а также выиграл с командой Суперкубок страны. В 2019 году Артем сыграл за белорусский коллектив 26 поединков, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми голами.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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