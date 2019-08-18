Миочич забил Кормье в главном событии UFC 241 и отобрал чемпионский пояс: видео

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Стип Миочич
Стип Миочич / twitter.com/JCavlo10

40-летний американец Даниэль Кормье 18-го августа неожиданно потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В главном событии вечера UFC 241 в Анахайме (штат Калифорния, США) он нокаутом проиграл этническому хорвату Стипу Миочичу.

Первые два раунда остались за Кормье, но во 2-м раунде он ткнул пальцем в глаз соперника и это изрядно разозлило Миочича.

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После длительной разведки и "прощупывания" соперника Миочич начал выбрасывать удары. Оба хорошо выстояли после обоюдных обменов. Но было заметно, что правый глаз все же беспокоил Миочича.

3-й раунд можно было отдавать любому из участников боя. В 4-м Даниэль пропустил широкий левый хук под ребра и почти сразу же пропустил еще и справа в голову. Американец начал "пятиться" и вскоре был нокаутирован земляком.

Таким образом, Миочич вернул себе звание чемпиона UFC, которое удерживал в 2016-2018 годах.

19-го августа у Стипа день рождения – 37 лет. Хорватский американец сделал себе замечательный подарок.

 

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Теги: Спорт Смешанные единоборства
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