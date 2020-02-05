Мировая рекордсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Украины-2019

18-летняя спортсменка по прыжках в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Украины в 2019 году.

Ярослава Магучих победила в голосовании Федерации легкой атлетики Украины, участие в котором приняли болельщики, эксперты и представители СМИ.

К слову: Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих

Главные достижения Ярославы МагучихСеребряная медалистка чемпионата мира (2,04 м – рекорд мира и Европы U20, рекорд Украины U20 и U23, Доха, Катар); самая молодая в истории медалистка чемпионатов мира; самая молодая в истории победительница этапов "Бриллиантовой лиги" (1,96 м, Доха, Катар); самая молодая легкоатлетка, которая преодолела высоту 2,00 м ("Бриллиантовая лига", Стэнфорд, США, третье место); победительница чемпионата Европы U20 (1,92 м, Бурос, Швеция); установила рекорд Украины U20 в помещении (1,99 м, Густопече, Чехия); вторая в мировом топ-листе сезона (2,04 м).

"2019-й, наверное, больше всего запомнился чемпионатом мира, где я выиграла серебряную награду и побила мировой рекорд среди юниоров, который держался более 30 лет. Но сейчас уже нужно это отбросить, поскольку идет олимпийский год и подготовка к Токио. Я начала зимний сезон во Львове, в родной стране, мне было очень приятно. Прыгнула там 2,01 – новый мировой рекорд в помещении. Но после этого у меня еще были соревнования. В Карлсруэ прыгнула 2,02 с первой попытки и была очень счастлива. Мой рекорд – это не только моя заслуга, но и тренера. Я ее очень люблю и считаю, что у нас еще все впереди", – поделилась эмоциями после признания Ярослава Магучих.

Стоит отметить, что Ярослава Магучих победила и в номинации "Восходящая звезда" среди женщин. А тренер Ярославы Магучих, Татьяна Степанова, признана лучшим наставником в Украине.

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Что касается других номинаций, то лучшим легкоатлетом признали Михаила Кохана. Он занял пятое место по метанию молота на чемпионате мира (77,39 м, Доха, Катар); победитель Кубка Европы по метаниям в возрастной категории U23 (76,68 м, Шаморин, Словакия) и серебряный призер в командном зачете; победитель чемпионата Европы U20 с юниорским рекордом континента (84,73 м – вес молота 6 кг, Бурос, Швеция); 15-й в мировом топ-листе сезона (77,39 м). Михаил Кохан также получил звание "Восходящая звезда" среди мужчин.

Лучшей командой года в легкой атлетике признали женскую эстафетную команду 4х400 метров (Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рыжикова). Они были шестыми на чемпионате мира (3.27,48 мин, Доха, Катар).