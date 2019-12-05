Мэр Бреста сделал Милевскому необычное предложение

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук предложил украинскому нападающему "Динамо" Артему Милевскому инвестировать в ресторанный бизнес города.

Предложение глава областного центра озвучил на вручении футболистам брестского "Динамо" памятных медалей к тысячелетию города.

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"У нас еще есть дальнейшие планы относительно инвестирования славного имени этого почтенного мужа в наш город Брест", – цитирует Рогачука sport.tut.by.

К слову, в этом году Милевский вместе со своим агентом Александром Панковым открыл бар "Миля" в Киеве.

Напомним, Милевский вместе с "Динамо" Брест стал чемпионом Беларуси-2019, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. 34-летний форвард сыграл 26 матчей и забил 4 гола.