Мэр Бреста сделал Милевскому необычное предложение

41 Читати новину українською
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук предложил украинскому нападающему "Динамо" Артему Милевскому инвестировать в ресторанный бизнес города.

Предложение глава областного центра озвучил на вручении футболистам брестского "Динамо" памятных медалей к тысячелетию города.

Читайте также: "Динамо" поступило с Артемом нечестно, – сестра Милевского рассказала о карьере брата

"У нас еще есть дальнейшие планы относительно инвестирования славного имени этого почтенного мужа в наш город Брест", – цитирует Рогачука sport.tut.by.

К слову, в этом году Милевский вместе со своим агентом Александром Панковым открыл бар "Миля" в Киеве.

Напомним, Милевский вместе с "Динамо" Брест стал чемпионом Беларуси-2019, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. 34-летний форвард сыграл 26 матчей и забил 4 гола.

Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины
сегодня
1439
Теги: Новости Беларуси Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 179
сегодня 14:27 Звезда НБА забросил эффектный данк, но рефери не засчитали бросок: видео
Юрій Семенюк 32
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 44
4 декабря 14:11 Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы
Вісент Луїс 132
4 декабря 14:05 Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громкие скандалы
Олена Кандяк 1500
Новости
Больше новостей
Залиште відгук