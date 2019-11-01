Мне до Рамоса как Яремчуку до Роналду, – герой матча "Динамо" с "Шахтером"

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

Как известно, в среду, 30 октября, Попов забил победный гол "Динамо" в конце матча. После поединка его сравнили со звездным футболистом Серхио Рамосом.

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– Твой гол в стиле Рамоса – головой с углового – стал победным.

– Да, Рамоса – именно в его стиле. Не стараюсь быть на него похожим, но мне просто очень нравится этот игрок. Он капитан и лидер своей команды.

– Яремчук говорил, что ему до уровня Роналду – как до Бельгии пешком. А сколько тебе до Рамоса?

– Примерно так же, может, даже и больше. Здесь нельзя сравнивать: это я, а это Рамос. Я очень хотел забить и в предыдущих матчах, но не получалось. Сегодня искал моменты, но тоже не мог встретиться с мячом. А потом почувствовал, куда нужно бежать. Де Пена мне еще очень давно говорил, что при угловых всегда будет меня искать. Вот и нашел.

Отчет о матче "Динамо" – "Шахтер" читайте по ссылке