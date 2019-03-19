Мне не хватает Ракицкого, уверен, что каждый поддержит мои слова, – Коноплянка

Лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка прокомментировал переход украинца Ярослава Ракицкого в российский "Зенит" из "Шахтера".

Коноплянка признался, что ему не хватает Ярослава Ракицкого в команде.

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Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать,

– цитирует Евгения Tribuna.com.

Кроме того Коноплянка ответил на вопрос, отправился бы он играть в Россию.

"Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярослава. Скажу, что перейду – меня сейчас ...", – сказал Коноплянка.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При том, что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны в Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.



Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересен".

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