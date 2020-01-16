Модель Playboy сделала тату Месси в интимном месте: фото 18+
Бразильская модель Сьюзи Кортес решила показать свое восхищение аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Девушка сделала татуировку с футболистом в интимном месте.
Лицо Месси девушка разместила в зоне бикини. А сам процесс набивки тату зафиксировала на фото.
Стоит отметить, что Лионель Месси и его жена не в восторге от такого фанатизма. Еще перед тем Сьюзи Кортес набила имя футболиста и логотип "Барселоны" на своих ягодицах. После этого Месси заблокировал девушку в соцсетях.
Отметим, что Сьюзи Кортес в 2019 году победила в конкурсе красоты Miss BumBum, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира.
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