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Модель Playboy сделала тату Месси в интимном месте: фото 18+

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Сьюзи Кортес / instagram.com/suzycortezoficial

Бразильская модель Сьюзи Кортес решила показать свое восхищение аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Девушка сделала татуировку с футболистом в интимном месте.

Лицо Месси девушка разместила в зоне бикини. А сам процесс набивки тату зафиксировала на фото.

Стоит отметить, что Лионель Месси и его жена не в восторге от такого фанатизма. Еще перед тем Сьюзи Кортес набила имя футболиста и логотип "Барселоны" на своих ягодицах. После этого Месси заблокировал девушку в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#PochettinoInBarça #ValverdeOut

Допис, поширений ???? ?????? (@suzycortezoficial)

Отметим, что Сьюзи Кортес в 2019 году победила в конкурсе красоты Miss BumBum, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира.

 

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15 января
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лионель Месси
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