Модель Playboy сделала тату Месси в интимном месте: фото 18+

Бразильская модель Сьюзи Кортес решила показать свое восхищение аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Девушка сделала татуировку с футболистом в интимном месте.

Лицо Месси девушка разместила в зоне бикини. А сам процесс набивки тату зафиксировала на фото.

Стоит отметить, что Лионель Месси и его жена не в восторге от такого фанатизма. Еще перед тем Сьюзи Кортес набила имя футболиста и логотип "Барселоны" на своих ягодицах. После этого Месси заблокировал девушку в соцсетях.

Отметим, что Сьюзи Кортес в 2019 году победила в конкурсе красоты Miss BumBum, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира.