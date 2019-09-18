Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео

Во время матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Несколько футболистов были доставлены в больницу.

Инцидент произошел во время матча "Уолмер Бойс Скул" – "Ямайка Колледж", сообщает The Sun.

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В конце встречи игроки и болельщики были ослеплены яркой вспышкой. Футболисты, находившиеся неподалеку от места удара молнии, оказались на газоне. Они не смогли самостоятельно подняться из-за травмы и покинули поле на носилках. После этого главный арбитр встречи принял решение остановить игру.

Позже за помощью к врачам обратились и другие игроки, которые находились на поле. Пострадавшие жаловались на сильные боли в груди. Электрокардиография выявила нарушения сердечного ритма.