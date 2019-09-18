Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео

28 Читати новину українською
Молния на футбольном поле
Молния на футбольном поле / Фото из открытых источников

Во время матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Несколько футболистов были доставлены в больницу.

Инцидент произошел во время матча "Уолмер Бойс Скул" – "Ямайка Колледж", сообщает The Sun.

Читайте также: Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион

В конце встречи игроки и болельщики были ослеплены яркой вспышкой. Футболисты, находившиеся неподалеку от места удара молнии, оказались на газоне. Они не смогли самостоятельно подняться из-за травмы и покинули поле на носилках. После этого главный арбитр встречи принял решение остановить игру.

Позже за помощью к врачам обратились и другие игроки, которые находились на поле. Пострадавшие жаловались на сильные боли в груди. Электрокардиография выявила нарушения сердечного ритма.

 

blog_ava
Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
сегодня
83223
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
сегодня 23:03 Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
39620
Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео
сегодня 23:03 Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео
28
Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?
сегодня 22:15 Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?
58
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
148
Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
сегодня 12:30 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
980
Новости
Больше новостей
Залиште відгук