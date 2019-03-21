Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Эстонией в дебютном матче Ротаня

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Сборная Украины U-21
Сборная Украины U-21 / facebook.com/UaNationalFootball/

В четверг, 21 марта, молодежная сборная Украины U-21 провела в турецком Белеке первый матч под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня.

Эстония U-21 – Украина U-21 0: 0

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Молодежная сборная Украины провела товарищеский матч со сверстниками из Эстонии, который завершился безголевой ничьей (0:0).

Команда Ротаня владела территориальным преимуществом и регулярно создавала опасные моменты. Эстонцы больше действовали на контратах, а острота у ворот нашей сборной возникала преимущественно после стандартов.

"Сине-желтые" были близки к тому, чтобы открыть счет на 74-й минуте. После удара со штрафного голкипер эстонцев отбил мяч перед собой, но сумел спасти свою команду после добивания.

Слова Руслана Ротаня после дебютного матча в качестве главного тренера сборной Украины U-21

Игра состоялась в рамках международного турнира в Турции, в котором также принимают участие сборные Казахстана, Латвии и Македонии. С последними украинцы сыграют уже в пятницу, 22 марта.

К слову, это собрание является одним из турниров подготовки команд к официальным соревнованиям. В отборочном этапе к Евро-2021 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
Источник: 24 Канал
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