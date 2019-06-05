Молодежная сборная Украины впервые за 10 лет выиграла Мемориал Лобановского: видео

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Сборная Украины U-21
Сборная Украины U-21 / ffu.ua

В финале Мемориала Лобановского молодежная сборная Украины в меньшинстве победила сверстников из Израиля и впервые за десять лет вернула себе трофей.

Украина U-21 – Израиль U-21 1:0
Голы: Мудрик, 70

Удаление: Козак, 37 (Украина)

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В первом тайме обе команды голов не забивали. Сборные обменялись несколькими дальними ударами, но голкиперы были на высоте. Еще в первом тайме украинцы остались в меньшинстве. На 37 минуте арбитр удалил с поля Артема Козака за удар соперника локтем. Украинцы вынуждены были доигрывать поединок вдесятером.

Украина U-21 – Израиль U-21 – видео лучших моментов первого тайма

На старте второго тайма номинальные гости принялись реализовывать численное большинство. В частности, в течение одной минуты дважды опасно выстрелил Йосеби, но Билык спас команду. Украинцы ответили острым ударом Топалова. Игра в меньшинстве заставила украинцев думать о контратаках и одна из них стала результативной на 70 минуте. Мудрик элегантно принял мяч в штрафной соперника и легко переправил его в сетку ворот.

Израильские гости после пропущенного гола пытались отыграться, однако украинские футболисты не позволили сопернику сравнять счет. Таким образом, Украина впервые за 10 лет выиграла турнир.

Украина U-21 – Израиль U-21 – видео лучших моментов второго тайма

В матче за третье место Болгария по пенальти победила Кипр. До этого украинская сборная выигрывала этот турнир лишь однажды в 2009 году. Чаще всех становилась победителем молодежная сборная Израиля – трижды (2006, 2007, 2016).

Турнир памяти Валерия Лобановского (с 2005 года Международный турнир памяти Валерия Лобановского) – официальный товарищеский турнир, основанный в честь и в память Валерия Лобановского после его смерти 13 мая 2002 года. Идея была инициирована руководством киевского "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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