Момент с участием украинца Леня попал в топ-10 игрового дня в НБА: видео
"Атланта" украинца Алексея Леня в рамках регулярного чемпионата НБА принимала "Лейкерс". Эпизоды из этого матча попали в топ-10 моментов игрового дня.
На пятом месте оказался эпизод с участием Леня. Он проиграл борьбу ЛеБрону Джеймсу, который эффектно обошел украинского центрового под кольцом и сделал данк.
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Еще один момент из этого матча разместился на втором месте. В нем Джеймс отдал пас на Говарда мимо Паркера. Лень в это время удерживал Дэвиса и не мог помешать.
Видео эпизода с участием Леня в топ-10 моментов игрового дня в НБА
Сам матч закончился победой "Лейкерс" 96:101. Лень набрал 9 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи.
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