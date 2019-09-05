Монфис о матче против Свитолиной Уильямс: события будут развиваться по-разному

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Гаель Монфис
Гаель Монфис / twitter.com/usopen

Француз Гаэль Монфис поделился ожиданиями от противостояния своей девушки Элины Свитолиной против американки Серены Уильямс. Французский теннисист уже покинул US Open, в то время как украинка сыграет в 1/2 финала.

Монфис заявил, что Свитолина находится в хорошей форме и ей нечего терять.

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Я буду готов поддерживать мою девушку в ее полуфинале против Серены Уильямс, если мне нужно будет остаться здесь еще на один день, я с удовольствием останусь.

Однозначно, это будет тяжелый и интересный матч, сейчас Элина хорошо себя чувствует, ей нечего терять и она хорошо знает игру Серены. Старт этого поединка нелегко предсказать, события будут развиваться по-разному, исходя из того, плохо или хорошо стартует в этом матче Серена,
– сказал Монфис.

Полуфинал US Open Элина Свитолина – Серена Уильямс по украинскому времени состоится в пятницу, 6 сентября. Начало поединка – не раньше 02:00 по Киеву.

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На данный момент Элина имеет самый высокий рейтинг среди участниц, которые продолжают борьбу на US Open. Украинка является пятой ракеткой мира, но с понедельника точно войдет в тройку лучших.

Уильямс, которая является шестикратной чемпионкой турнира, восьмая в рейтинге WTA. Между собой спортсменки провели 5 поединков и Уильямс впереди 4:1.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина Серена Уильямс US Open
Источник: US Open Tennis Championships
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