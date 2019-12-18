Монтеррей – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч полуфинала клубного чемпионата мира

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Монтеррей – Ливерпуль: где смотреть

В среду, 18 декабря, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Монтерреем" в рамках клубного чемпионата мира по футболу. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн.

Прямая трансляция противостояния между мексиканским и английским коллективами пройдет на российском телеканале "Матч! Футбол 2".

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Матч "Монтеррей" – "Ливерпуль" состоится в среду, 18 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

Во втором матче 1/2 финала встретятся бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия). Этот поединок будет сыгран днем ранее, 17 декабря.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Монтеррей" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта ФК Ливерпуль Спорт
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