Монтеррей – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч полуфинала клубного чемпионата мира

В среду, 18 декабря, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Монтерреем" в рамках клубного чемпионата мира по футболу. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн.

Прямая трансляция противостояния между мексиканским и английским коллективами пройдет на российском телеканале "Матч! Футбол 2". Читайте также: Монтеррей – Ливерпуль: прогноз букмекеров на полуфинал клубного чемпионата мира Матч "Монтеррей" – "Ливерпуль" состоится в среду, 18 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Во втором матче 1/2 финала встретятся бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия). Этот поединок будет сыгран днем ранее, 17 декабря. В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Монтеррей" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.