Монтеррей – Ливерпуль: прогноз букмекеров на полуфинал клубного чемпионата мира

В среду, 18 декабря, "Ливерпуль" встретится в рамках полуфинала клубного чемпионата мира с мексиканским клубом "Монтеррей". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу и выйти в финал.

Монтеррей – Ливерпуль: прогноз

Мексиканский "Монтеррей" является действующим чемпионом Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Этот турнир является аналогом европейской Лиги чемпионов и проводится среди клубов Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна.

А "Ливерпуль" – действующий лидер Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "мерсисайдцы" в шестой раз в своей истории выиграли престижный клубный трофей Европы.

"Ливерпуль" может стать седьмым европейским клубом, который выиграет клубный чемпионат мира ФИФА. Для этого англичанам следует победить "Монтеррей", а затем и соперника в финальном поединке.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ливерпуль" является абсолютным фаворитом поединка. Юрген Клопп взял в Доху основной состав, а в Англии оставил резервистов для кубковых баталий. Победу "мерсисайдцев" букмекеры оценивают коэффициентом 1,17.

"Бело-синие" является андердогами поединка. Победу подопечных Антонио Мохамеда эксперты оценивают коэффициентом 13,50. Если основное время игры завершится ничьей – коэффициент 13,50.

Прогноз Pari Match

Шансы "Ливерпуля" пройти в финал эксперты Pari Match оценили коэффициентом 1,10. Зато на проход мексиканцев в финал букмекеры предлагают коэффициент 7,10.

Также в Pari Match предлагают поставить на то, что "Ливерпуль" выиграл два тайма игры – коэффициент 2,39. Коэффициент на то, что "Монтеррей" победит хотя бы в одном тайме – коэффициент 4,50.

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Прогноз 1xbet

В компании 1xbet болельщикам предлагают угадать, какой игрок отметится голом в игре. Больше всего шансов, по мнению экспертов, у Мохаммеда Салаха. Его гол в ворота мексиканцев оценен коэффициентом 1,6.

В мексиканском клубе букмекеры выделяют экс-игрока "Бенфики" Рохелио Фунеса Мори. Гол 28-летнего аргентинца в ворота "Ливерпуля" оценен коэффициентом 3,4.

Поединок 1/2 финала клубного чемпионата мира "Монтеррей" – "Ливерпуль" состоится в среду, 18 декабря. Начало игры в 19:30.