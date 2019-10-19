"Мотор" набрал первые очки в Лиге чемпионов, вырвав ничью у "Порту"

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ГК "Мотор"
ГК "Мотор" / handball.net.ua

Украинская гандбольная команда "Мотор" сумела набрать первые очки в Лиге чемпионов. Запорожский клуб сыграл вничью с "Порту".

Порту – Мотор 35:35 (15:15, 20:20)

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С начала матча хозяева площадки захватили лидерство. Однако украинская команда не позволила португальцам убежать в отрыв. Самое большое преимущество "Порту" в первом тайме достигло только +3. Однако до перерыва запорожский клуб выровнял ситуацию на табло.

На старте второго тайма украинская команда даже вышла вперед. Клубы устроили качели, закинув на двух 40 голов. Победителя "Порту" и "Мотор" обнаружить не смогли.

Ничья с португальцами позволила "Мотору" набрать первое очко в Лиге чемпионов. Другие четыре матча украинские гандболисты проиграли.

После 5 матчей "Мотор" занимает последнее восьмое место в группе. Первое место группы выходит в 1/4 финала, 2-6 места – в 1/8 финала.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
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