Моуринью против Клоппа: Чего ожидать от матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

В субботу, 11 января, в английской Премьер-лиге состоится любопытная тренерская дуэль между Юргеном Клоппом и Жозе Моуринью. Правда, многие сомневаются, что португальскому специалисту есть чем удивлять своего немецкого коллегу. "Ливерпуль" на ходу и не проигрывал в чемпионате уже год, тогда как "Тоттенхэм" пока что лишь пытается вмешаться в борьбу за места в Лиге чемпионов.

Накануне "мерсисайдцы" вновь решили поэкспериментировать с составом и смогли обыграть основу "Эвертона".

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В прошлом году у команды Клоппа были не совсем спокойные периоды, когда приходилось часто вырывать победы, да и в Лиге чемпионов "Ливерпуль" заставил своих болельщиков нервничать до последнего тура. Сейчас же "мерсисайдцы" действуют как хорошо отлаженный механизм. При этом не похоже, что они показывают свой максимум. Так что не удивительно, что у "Ливерпуля" сейчас 50% на победу от аналитиков Parimatch, тогда как у "Тоттенхэма" лишь 26% на успех (24% оценивается ничья).

Лондонцы под руководством Моуринью все еще нащупывают свою игру и не всегда радуют результатами: ничья с "Норвичем", поражение от "Саутгемптона" и ничья с "Мидлсбро". К тому же травмированы Кейн и Сиссоко. Тут Жозе и его знаменитый "автобус" не спасет с "Ливерпулем", не тот соперник.

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Конечно, отдавать победу заранее никому не стоит, тем более в чемпионате Англии, но и не надо забывать, как играет "Тоттенхэм" при Моуринью против топ-клубов. 1:2 с МЮ и 0:2 с "Челси", и в обоих случаях португальца вчистую переиграли. Так еще и сделали это те команды, которые в свое время "Особенный" тренировал. Поэтому болельщикам "шпор" остается рассчитывать лишь на чудо, или хотя бы удачу.