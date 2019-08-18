Моуринью расплакался во время интервью: Я скучаю по футболу (видео)

Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что скучает по работе в футболе. Моуринью, который зимой прошлого года был уволен из "Манчестер Юнайтед", расплакался во время интервью.

Жозе был уволен с поста главного тренера "красных дьяволов" 18 декабря 2018 года и с того времени находится без работы. Недавно было объявлено о том, что он стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

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Я просто... просто наслаждался этим. Когда я пришел в профессиональный футбол, в моей голове что-то щелкнуло, и я подумал: "Теперь все серьезно, это важные вещи. Все было серьезно до последнего времени. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я за ним скучаю,

– сказал Моуринью со слезами на глазах.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) 17 августа 2019 г.

Моуринью был уволен из "Манчестер Юнайтед" из-за неудачных результатов команды. После него МЮ возглавил легенда клуба Уле Гуннар Сульшер.

56-летний специалист успел поработать в трех топовых чемпионатах Европы. В Италии Жозе возглавлял "Интер", с которым выиграл Лигу чемпионов, дважды национальный чемпионат и Кубок Италии.

Известным Моуринью сделала карьера в португальском "Порту". В 2004 году Жозе вместе с "драконами" неожиданно выиграл Лигу чемпионов.

Также португалец возглавлял "Челси". С лондонцами португалец трижды выиграл чемпионат Англии. С 2010 до 2013 года Моуринью возглавлял "Реал". Во главе мадридцев в 2012 году Жозе стал чемпионом Испании.

С "Манчестер Юнайтед", который пока является последним клубом тренера, он выиграл Лигу Европы в 2017 году, Суперкубок Англии 2016 и Кубок футбольной лиги сезона 2016/2017.