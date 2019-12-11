Моуринью запретил игрокам "Тоттенхэма" смотреть видео предыдущей игры с "Баварией"

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Моуринью не хочет, чтобы его игроки вспоминали о предыдущем разгромном поражении от "Баварии" / football.ua

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью признался, что перед игрой с "Баварией" запретил своим игрокам смотреть видеообзор предыдущей игры между командами. В ней "шпоры" уступили с разгромным счетом 2:7.

К слову, английский клуб тогда еще возглавлял аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

К слову: Бавария – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Я запретил своим игрокам смотреть любые фрагменты этого и матча. Я смотрел его несколько раз с тренерским штабом, пытаясь рассмотреть каждую деталь. Однако я не позволяю ребятам смотреть ни куска матча,
– заявил Жозе Моуринью.

По его словам, тренерский штаб "шпор" хочет сосредоточиться больше на игре своего клуба, чем на "Баварии", чтобы развивать и улучшать игру именно своих игроков.

"Мы полностью будем сфокусированы на собственной игре. Я пришел в клуб в середине сезона, у меня не было предсезонного периода подготовки, чтобы тщательно узнать всех игроков. Поэтому мы должны постараться, чтобы показать качественную игру", – резюмировал наставник "Тоттенхэма".

Тоттенхэм – Бавария: видеообзор матча

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Футбол Жозе Моуринью Бавария Тоттенхем Лига чемпионов
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