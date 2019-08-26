Мужская сборная Украины получила расписание матчей в отборе на Евробаскет-2021
Мужская сборная Украины получила расписание матчей в отборе на чемпионат Европы-2021. Квалификация для команды Айнарса Багатскиса стартует в конце февраля следующего года выездным матчем против Австрии.
В целом отбор продлится целый год – с февраля 2020 года до февраля 2021 года. Четыре матча украинцы проведут в 2020 году, еще два – в 2021. Закончит квалификацию команда домашним матчем против Словении.
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По итогам квалификации в финальную часть чемпионата Европы, матчи которой примут Германия (Берлин, Кельн), Чехия (Прага), Грузия (Тбилиси) и Италия (Милан), выйдут три лучших команды из группы.
Полное расписание отборочного турнира
20 февраля 2020
Австрия – Украина
23 февраля 2020
Украина – Венгрия
27 ноября 2020
Словения – Украина
30 ноября 2020
Украина – Австрия
18 февраля 2021
Венгрия – Украина
21 февраля 2021
Украина – Словения