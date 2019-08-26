Мужская сборная Украины получила расписание матчей в отборе на Евробаскет-2021

Мужская сборная Украины получила расписание матчей в отборе на чемпионат Европы-2021. Квалификация для команды Айнарса Багатскиса стартует в конце февраля следующего года выездным матчем против Австрии.

В целом отбор продлится целый год – с февраля 2020 года до февраля 2021 года. Четыре матча украинцы проведут в 2020 году, еще два – в 2021. Закончит квалификацию команда домашним матчем против Словении.

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По итогам квалификации в финальную часть чемпионата Европы, матчи которой примут Германия (Берлин, Кельн), Чехия (Прага), Грузия (Тбилиси) и Италия (Милан), выйдут три лучших команды из группы.

Полное расписание отборочного турнира

20 февраля 2020

Австрия – Украина

23 февраля 2020

Украина – Венгрия

27 ноября 2020

Словения – Украина

30 ноября 2020

Украина – Австрия

18 февраля 2021

Венгрия – Украина

21 февраля 2021

Украина – Словения