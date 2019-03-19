Мы долго ждали, пока Усик примет решение, – команда россиянина о бое с Александром

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что будущее спортсмена зависит от решения WBA о поединке с Александром Усиком, поскольку именно украинец владеет поясом по этой версии.

В команде Лебедева заявили, долго ждали решения Александра.

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Мы долго ждали, пока команда Усика примет решение. Как понимаем, команда Александра приняла решение провести бой в тяжелом весе. Сейчас ждем заключения от WBA по поводу титула, ждем от них решения по ситуации. Есть планы, что бой Дениса состоится, но чуть позже и, скорее всего, с другим соперником,

– цитирует Корнилова World of Boxing Promotions.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Белью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока решил подняться в супертяжелый вес. Однако Усик до сих пор не узнал имя своего следующего соперника.

Спорт 24 сообщал, что на данный момент украинский боец ​​далек от договоренности о поединке с Александром Поветкиным, с которым планировал драться. Теперь одним из вариантов может выступить камерунец Такам.

В то же время промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждал, что бой между олимпийскими чемпионами практически согласован. Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

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