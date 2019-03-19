Мы долго ждали, пока Усик примет решение, – команда россиянина о бое с Александром

29 Читати новину українською
Денис Лебедев
Денис Лебедев / НТВ

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что будущее спортсмена зависит от решения WBA о поединке с Александром Усиком, поскольку именно украинец владеет поясом по этой версии.

В команде Лебедева заявили, долго ждали решения Александра.

Читайте также: Усик о верности Украины: Мой отец всю жизнь и везде говорил по-русски, но был украинцем

Мы долго ждали, пока команда Усика примет решение. Как понимаем, команда Александра приняла решение провести бой в тяжелом весе. Сейчас ждем заключения от WBA по поводу титула, ждем от них решения по ситуации. Есть планы, что бой Дениса состоится, но чуть позже и, скорее всего, с другим соперником,
– цитирует Корнилова World of Boxing Promotions.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Белью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока решил подняться в супертяжелый вес. Однако Усик до сих пор не узнал имя своего следующего соперника.

Спорт 24 сообщал, что на данный момент украинский боец ​​далек от договоренности о поединке с Александром Поветкиным, с которым планировал драться. Теперь одним из вариантов может выступить камерунец Такам.

В то же время промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждал, что бой между олимпийскими чемпионами практически согласован. Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Великий пост 2019: календарь питания по днях
сегодня
158441
Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фото дня: Мораес впервые надел форму сборной Украины
сегодня 14:02 Фото дня: Мораес впервые надел форму сборной Украины
81
В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
сегодня 10:57 В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
44
Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
18 марта 21:15 Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
246
Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
18 марта 20:00 Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
167
Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
18 марта 18:09 Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
207
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук