Мы должны знать, на кого можем рассчитывать, – Шевченко об игре сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру команды в товарищеском матче против Эстонии.

Напомним, украинцы одержали минимальную победу благодаря голу в компенсированное арбитром время. При этом гол был забит благодаря рикошету.

Как это было: Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео

Благодарность болельщикам

Сначала хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня был полный стадион, даже несмотря на холодную погоду. Я даже не ожидал, что трибуны могут заполниться за пять минут, как это произошло непосредственно перед началом игры.

Об игре

Эстонцы были заряжены. Эта команда хорошо закрывается в обороне, перекрывает зоны. Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов для этого, контролировали мяч, но долго это не удавалось.