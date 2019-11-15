Мы должны знать, на кого можем рассчитывать, – Шевченко об игре сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру команды в товарищеском матче против Эстонии.
Напомним, украинцы одержали минимальную победу благодаря голу в компенсированное арбитром время. При этом гол был забит благодаря рикошету.
Как это было: Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
Благодарность болельщикам
Сначала хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня был полный стадион, даже несмотря на холодную погоду. Я даже не ожидал, что трибуны могут заполниться за пять минут, как это произошло непосредственно перед началом игры.
Об игре
Эстонцы были заряжены. Эта команда хорошо закрывается в обороне, перекрывает зоны. Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов для этого, контролировали мяч, но долго это не удавалось.
Сегодня важно дать возможность выйти на поле тем, кто играл меньше в предыдущих матчах. Я очень доволен нашими действиями в первом тайме, структура игры сохранялась. Вследствие владения, перевода мяча с фланга на фланг, мы создавали моменты, но не хватало реализации. Во втором тайме пошли замены, игроки начали спешить, возникала нервозность. Мы должны были в конце действовать иначе. Тем не менее, мы все-таки забили. Наша победа заслужена.
Оценка работы игроков
Футболистам, которые сегодня получили шанс, надо конкурировать с нашими ведущими игроками. Мы должны знать, на кого можем рассчитывать. Для меня было важно увидеть, что ребята понимают наши требования. Сегодня отсутствовали Малиновский, Зинченко, Степаненко, Марлос – ведущие футболисты, которые играют важную роль. В воскресенье мы будем играть с другим, более серьезным соперником, поэтому эта информация была полезной.
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У меня не было каких-либо оснований для беспокойства, но было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуре игры. Поэтому, когда я увидел в первом и, в немного меньшей степени, во втором тайме, понимание ребятами того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало.
Об игре в Сербии
Кривцов готовится к матчу против Сербии, мы дали ему отдохнуть. Мы серьезно настраиваемся на поединок в Белграде и хотим показать в нем достойную игру.