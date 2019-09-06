Мы готовились со всей ответственностью, чтобы доказать, что умеем играть, – тренер сборной Литвы

15 Читати новину українською
Мы готовились со всей ответственностью, чтобы доказать, что умеем играть, – тренер сборной Литвы
/ lff.lt

Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас дал предматчевую пресс-конференцию перед игрой против сборной Украины.

О сборной Украины

Нас ждет поединок с лидером группы. Украина – хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество набранных ей очков. На этой неделе мы готовились со всей ответственностью, чтобы доказать, что и мы умеем играть. Мы понимаем, что нам придется больше действовать в обороне.

Читайте также: Шевченко назвал главную проблему сборной Украины перед матчем против Литвы

О матче против украинцев

Быть представителем маленькой страны в футболе еще не означает быть слабым. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными, выходить на поле с решимостью отдать себя целиком.

Я понимаю, что это не обычный матч. Есть некоторая психологическая напряженность, но с другой стороны мы полны амбиций.

О стартовом составе

Все игроки, прибывшие в лагерь сборной готовы сыграть. Я уже определился со стартовым составом на матч с Украиной. Что касается игры с Португалией – будем смотреть. Сейчас важен завтрашний поединок, а уже потом будем готовиться к следующему матчу.

Читайте также: К слову: Литва – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Напомним, матч Литва – Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало встречи – в 19:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

blog_ava
Германия – Нидерланды: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020
6 сентября
1295
Теги: Спорт Футбол Литва – Украина Сборная Украины по футболу
Источник: Команда №1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
6 сентября 23:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
158
Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые
6 сентября 22:10 Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые
32
Свитолина по итогам US Open возвращается в тройку сильнейших теннисисток мира
6 сентября 17:01 Свитолина по итогам US Open возвращается в тройку сильнейших теннисисток мира
197
Лидер "Шахтера" рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
6 сентября 15:46 Лидер "Шахтера" рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
316
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
6 сентября 14:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 270
Новости
Больше новостей
Залиште відгук