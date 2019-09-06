Мы готовились со всей ответственностью, чтобы доказать, что умеем играть, – тренер сборной Литвы

Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас дал предматчевую пресс-конференцию перед игрой против сборной Украины.

О сборной Украины

Нас ждет поединок с лидером группы. Украина – хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество набранных ей очков. На этой неделе мы готовились со всей ответственностью, чтобы доказать, что и мы умеем играть. Мы понимаем, что нам придется больше действовать в обороне.

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О матче против украинцев

Быть представителем маленькой страны в футболе еще не означает быть слабым. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными, выходить на поле с решимостью отдать себя целиком.

Я понимаю, что это не обычный матч. Есть некоторая психологическая напряженность, но с другой стороны мы полны амбиций.

О стартовом составе

Все игроки, прибывшие в лагерь сборной готовы сыграть. Я уже определился со стартовым составом на матч с Украиной. Что касается игры с Португалией – будем смотреть. Сейчас важен завтрашний поединок, а уже потом будем готовиться к следующему матчу.

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Напомним, матч Литва – Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало встречи – в 19:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.