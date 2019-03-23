Мы сильно разозлили Роналду, – Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Португалией (0:0) в матче отбора к Евро-2020.

По мнению Степаненко, сборная Украины смогла выдержать темп, который предложил соперник, и заслуженно сыграла вничью.

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Тяжелая игра. Было много навесов, ударов по воротам. Слава Богу, что мы выстояли. Очень непростой матч для нас, энергозатратный. В конце встречи я постоянно смотрел на табло. Понятно, что мы низко сели и давали возможность Португалии подавать стандарты. В концовке ошиблись позиционно и позволили создать момент хороший возле наших ворот. Но и мы могли забить в конце матча. Считаю, что результат для нас хороший,

– сказал он.

Также Тарас рассказал о настроении Криштиану Роналду, давление которого смогли остановить футболисты сборной Украины.

Португалия – команда высокого уровня. Понятно, что они держали темп. Не скажу, что очень высокий, но мы его выдержали. Не могу сказать, что у нас кто-то физически подсел. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой, он сказал, что сильно устал, а Роналду очень злой был.

"Криштиану Роналду? Особой установки, как с ним играть, не было. Была командная установка, на которой говорили, как играть командой. Об Роналду персонально не говорили. Все знают его сильные качества. Он и по воротам бил, и подавал – делал все, что мог для команды. Не может же один постоянно команду тянуть", – отметил Тарас Степаненко

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В итоге, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в первом туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0, что можно считать положительным результатом для нашей команды.

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