Мы вытащили маму с "того света", – Пятов рассказал о горе в семье

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о горе в его семье. 13 лет назад мать голкипера пережила инсульт и была близка к тому, чтобы умереть.

В интервью "Футбол 24" Пятов рассказал, как родители смотрят его матчи за "Шахтер". Андрей сказал, что отец более сдержан.

В то же время мама вратаря сборной Украины пережила инсульт, но тоже продолжает наблюдать за игрой сына.

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Она более 13 лет после инсульта. У меня большая трагедия была. Это произошло, когда я уже играл в основном составе "Ворсклы". Слава Богу, начал зарабатывать неплохие деньги. Мы вытащили маму с "того света" – она 21 день находилась в коме. Сейчас проходим разнообразные реабилитации. Один бок у нее отказал, как это и случается,

– рассказал Андрей.

Пятов сказал, что делает все возможное, чтобы улучшить здоровье мамы.

"Пол года назад мама была в Киеве на обследовании, месяц над ней поработали специалисты-реабилитологи. Тот максимум, который мы можем выжать для улучшения ее здоровья, мы делаем", – заявил вратарь.

Он добавил, что после матчей мама всегда звонит ему. "Поверь, матчи она смотрит, переживает. Всегда мне звонит после игр. Это приятно".

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35-летний Пятов является капитаном сборной Украины. С 2007 года Андрей выступает за "Шахтер", с которым становился чемпионом Украины и победителем Кубка УЕФА.

Пятов дважды становился лучшим вратарем чемпионата Украины (2009/10, 2018/19) и лучшим игроком чемпионата Украины (2009/10).

Андрей обладатель самой продолжительной сухой серии в истории сборной Украины – 752 минуты.

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