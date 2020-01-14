На Australian Open теннисисты массово задыхаются от дыма, среди пострадавших украинка – видео

Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров, которые не утихают в Австралии, ставят под угрозу проведение Australian Open в 2020 году.

Из-за ветра в восточной части Виктории и Нового Южного Уэльса в Мельбурне появился дым, а качество воздуха в центре было признано властями очень плохим.

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Глава Совета игроков Association of Tennis Professionals Новак Джокович заявил, что отсрочка проведения турнира должна быть рассмотрена.

Словенская спортсменка Далила Якупович прервала отборочный матч со швейцаркой Штефани Фогель из-за плохого самочувствия.

"Я действительно боялась, что упаду. Вот почему я опустилась на землю, потому что больше не могла ходить. У меня нет астмы и у меня никогда не было проблем с дыханием", – сказала она.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 января 2020 г.

Другая теннисистка Эжени Бушар в ходе трехчасового матча против Ю. Сяоди вызвала на корт врача и рассказывала, что у нее в легкие будто воткнуты шипы. Еще она говорила, что недавно перенесла бронхит – конечно, проблемы с дыханием могут быть связаны с этим, но грязный воздух явно лучше не сделал.

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Бернард Томич тоже вызвал на корт врача. Австралиец, конечно, не самый несгибаемый боец ​​в теннисе, но в его ситуации важнее другое. Врач сказал ему, что в таких условиях раздражение горла – ожидаемая проблема.

Doctor on court for Tomic receiving something to inhale pic.twitter.com/UFqfogXvK0 — Sven Groeneveld (@sventennis) 14 января 2020 г.

Также украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о сложных условиях выступления на Australian Openиз-за крупных лесных пожаров. Сама спортсменка тяжело переносит местные условия.

Очень непросто. Голова болит четвертый день, очень трудно. Сегодня я тренировалась в закрытом помещении, но все равно собралось много дыма. Не понимаю, как сегодня назначили матчи. Говорят, завтра будет легче,

– передает слова теннисистки btu.org.ua.

По прогнозу в последующие несколько дней ситуация на самом деле должна улучшиться, так как синоптики обещают дожди. Кроме того, на турнире очень много крытых кортов, на которые можно было бы перенести матчи. Самое интересное, что когда Новак Джокович поднял вопрос о переносе Australian Open, организаторы указывали, что в крайнем случае основную сетку можно играть в залах и закрыв выдвижные крыши над центральными площадками.

Украину в квалификации Australian Open будутпредставлять: Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Лопатецкая и у мужчин – Сергей Стаховский. В основной сетке заявлены: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.