На бой Гвоздик – Нгумбу проданы все билеты

На бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика с французом Дуду Нгумбу проданы все билеты. При том этом у украинца будет большая поддержка.

Александр Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта (ночь на 31 марта в Украине). Поединок состоится в Филадельфии на 2300 Arena. Она вмещает 2 тысяч зрителей. 300 из них точно будут поддерживать Гвоздика. Эти места выкупила украинская диаспора.

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"Уже в первую неделю после старта продаж были проданы все ВИП-билеты, а затем – и другие ценовые категории. В плане покупки билетов проявила активность и украинская диаспора в США: по моим оценкам, поддерживать Александра в субботу будут более 300 украинцев. Этому способствовала и демократичная цена на билеты, которая стартовала с 50 долларов", – рассказал Sport Arena Максим Розенко. Он организует пресс-тур на бой Гвоздик – Нгумбу.

Это будет первая защита титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика. Он его получил в поединке против Адониса Стивенсона 2 декабря 2018 года. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут. Во время боя 41-летний Стивенсон получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы. Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела. Лишь 18 февраля 2019 года Адониса Стивенсона выписали из больницы.

Относительно Дуду Нгумбу, то боксер занимает восьмое место в рейтинге WBC.