24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

На болельщиков португальской "Бенфики" напали в Харькове после матча с "Шахтером" – СМИ

- Читати новину українською
Болельщики "Бенфики" / A Bola

Болельщики португальской "Бенфики" подверглись нападению, когда покидали стадион после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" (2:1).

По информации A Bola, нападение стало возможным из-за бездействия харьковской полиции.

Читайте также: Таблица коэффициентов УЕФА: победа "Шахтера" позволила украинцам приблизиться к конкурентам

По итогам инцидента 1 португальский болельщик был вынужден пройти медицинское обследование. На данный момент о нападавших никакой информации нет.

Однако другое увидела полиция Харьковской области. "Нарушений правопорядка не допущено", – говорится в ее пресс-релизе.

Накануне "Шахтер" со счетом 2:1 победил "Бенфику" на своем поле в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Футбол Новости Харькова Лига Европы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:00 Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
Андрій Тудовші
сегодня 14:03 В матче НХЛ 165-сантиметровый хоккеист уложил на лед двухметрового здоровяка: видео драки
Юрій Семенюк
сегодня 12:40 Это выглядит безумием: Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду – видео
Юрій Семенюк
сегодня 11:42 Нападающий "Аякса" позорно поиздевался над соперником, который упал после подката: видео
Юрій Семенюк
сегодня 10:48 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: что ожидать от боя чемпионов в хэвивейте
Андрій Тудовші
Новости
Больше новостей
Залиште відгук