На болельщиков португальской "Бенфики" напали в Харькове после матча с "Шахтером" – СМИ

Болельщики португальской "Бенфики" подверглись нападению, когда покидали стадион после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" (2:1).

По информации A Bola, нападение стало возможным из-за бездействия харьковской полиции.

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По итогам инцидента 1 португальский болельщик был вынужден пройти медицинское обследование. На данный момент о нападавших никакой информации нет.

Однако другое увидела полиция Харьковской области. "Нарушений правопорядка не допущено", – говорится в ее пресс-релизе.

Накануне "Шахтер" со счетом 2:1 победил "Бенфику" на своем поле в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.