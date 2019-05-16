На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео

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Трент Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд / independent.co.uk

На защитника английского "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда сняли смешную пародию . про то как он исполнил угловой удар в матче против "Барселоны".

Как известно, при счете 3:0 в пользу "Ливерпуля" английскому клубу удалось заработать угловой удар, который решил выполнить Трент Александер-Арнольд.

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Сначала футболист ждал, чтобы все игроки традиционно собрались в штрафной соперника, после чего можно было бы выполнить подачу.

Однако Арнольд неожиданно для всех решил прострелить в штрафную "Барселоны". На пас защитника отозвался Девок Ориги и забил четвертый решающий гол.

Что интересно, начало момента Ориги не видел, однако быстро сориентировался и забил гол.

После этого вышло смешное видео про Трента Александера-Арнольда.

 

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Теги: Футбол Спорт ФК Барселона ФК Ливерпуль Лига чемпионов
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