На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
На защитника английского "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда сняли смешную пародию . про то как он исполнил угловой удар в матче против "Барселоны".
Как известно, при счете 3:0 в пользу "Ливерпуля" английскому клубу удалось заработать угловой удар, который решил выполнить Трент Александер-Арнольд.
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Сначала футболист ждал, чтобы все игроки традиционно собрались в штрафной соперника, после чего можно было бы выполнить подачу.
Однако Арнольд неожиданно для всех решил прострелить в штрафную "Барселоны". На пас защитника отозвался Девок Ориги и забил четвертый решающий гол.
Что интересно, начало момента Ориги не видел, однако быстро сориентировался и забил гол.
После этого вышло смешное видео про Трента Александера-Арнольда.