На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео

На защитника английского "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда сняли смешную пародию . про то как он исполнил угловой удар в матче против "Барселоны".

Как известно, при счете 3:0 в пользу "Ливерпуля" английскому клубу удалось заработать угловой удар, который решил выполнить Трент Александер-Арнольд.

Читайте также: "Барселона" после провала в Лиге чемпионов готова выставить за дверь сразу 10 футболистов

Сначала футболист ждал, чтобы все игроки традиционно собрались в штрафной соперника, после чего можно было бы выполнить подачу.

Однако Арнольд неожиданно для всех решил прострелить в штрафную "Барселоны". На пас защитника отозвался Девок Ориги и забил четвертый решающий гол.

Что интересно, начало момента Ориги не видел, однако быстро сориентировался и забил гол.

После этого вышло смешное видео про Трента Александера-Арнольда.