На матче Украина – Эстония вывесили баннер "Суркис – ху**о"

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На матче Украина – Эстония вывесили баннер "Суркис – ху**о"

Перед началом товарищеского матча между сборными Украины и Эстонии в Запорожье, на стадионе "Славутич-Арена" вывесили огромный баннер.

На баннере надпись "Суркис – ху**о!". Он еще висел перед началом встречи на одной из центральных трибун. Но после стартового свистка баннер убрали с трибун, пишет Трибуна.

К слову: Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Стоит отметить, что ранее болельщики подобное высказывание с ругательным словом использовали с фамилией президента России Владимира Путина. Григорий Суркис же является народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука.

Первое исполнение песни "Путин – ху**о!" (Осторожно, ненормативная лексика, 18+)

 

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Теги: Украина – Естония Новости Спорта Футбол Спорт Григорий Суркис
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