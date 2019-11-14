На матче Украина – Эстония вывесили баннер "Суркис – ху**о"

Перед началом товарищеского матча между сборными Украины и Эстонии в Запорожье, на стадионе "Славутич-Арена" вывесили огромный баннер.

На баннере надпись "Суркис – ху**о!". Он еще висел перед началом встречи на одной из центральных трибун. Но после стартового свистка баннер убрали с трибун, пишет Трибуна.

К слову: Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Стоит отметить, что ранее болельщики подобное высказывание с ругательным словом использовали с фамилией президента России Владимира Путина. Григорий Суркис же является народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука.

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