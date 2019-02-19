На похороны Эмилиано Сала пришел лабрадор, который был другом футболиста: трогательное фото

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Эмилиано Сала: на похороны пришел лабрадор футболиста - фото
Собака Эмилиано Сала пришла на похороны футболиста / Getty Images

В Аргентине состоялась церемония прощания с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Сала. Церемония прощания прошла в аргентинском городе Прогресо, где Сала начинал футбольную карьеру.

Любимая собака форварда "Кардиффа" Эмилиано Сала пришла на похороны хозяина.

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Как сообщает The Sun, черный лабрадор по кличке Нала пришел на траурную церемонию вместе с сестрой футболиста Роминой. Собака мирно ждала у входа. Пока родственники несли гроб с футболистом, верный друг игрока смирно ждал своего хозяина.


Лабрадор Эмилиано Сала пришел на похороны хозяина // Фото из открытых источников

Перед смертью футболист начал оформление документов для перевозки питомца с собой в Великобританию.

Что случилось с Эмилиано Сала?

  • Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
  • Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
  • После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
  • 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
  • После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли достать тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
  • В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
  • 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
  • Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли Эмилиано Сала и Дэйв Ибботсон, будет опубликован до конца февраля 2019 года.

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Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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