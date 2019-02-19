На похороны Эмилиано Сала пришел лабрадор, который был другом футболиста: трогательное фото

В Аргентине состоялась церемония прощания с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Сала. Церемония прощания прошла в аргентинском городе Прогресо, где Сала начинал футбольную карьеру.

Любимая собака форварда "Кардиффа" Эмилиано Сала пришла на похороны хозяина.

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Как сообщает The Sun, черный лабрадор по кличке Нала пришел на траурную церемонию вместе с сестрой футболиста Роминой. Собака мирно ждала у входа. Пока родственники несли гроб с футболистом, верный друг игрока смирно ждал своего хозяина.



Лабрадор Эмилиано Сала пришел на похороны хозяина // Фото из открытых источников

Перед смертью футболист начал оформление документов для перевозки питомца с собой в Великобританию.

Что случилось с Эмилиано Сала?

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