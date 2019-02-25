На соревнованиях в Бразилии безумный боец подрался с толпой зрителей: видео
В бразильском Сан-Пауло на турнире по джиу-джитсу BJJ Stars во время схватки Эрбета Сантоса и Фелипе Пеноя произошел конфликт, который стремительно перерос в массовую драку.
Во время схватки Сантос повредил колено, но только врач подошел к нему, как один из зрителей оскорбил бойца.
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Эрбет не долго думая вскочил на ноги и побежал драться с толпой зрителей.
Из-за этого борец получил не только от болельщиков, но и от соперника, который прибежал на помощь зрителям.
Источник: 24 Канал
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