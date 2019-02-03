На стадионе "Карпат" свои матчи будет проводить клуб из Первой лиги

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"Рух" будет играть домашние матчи на арене "Украина"
"Рух" будет играть домашние матчи на арене "Украина" / fckarpaty.com

Футбольный клуб "Рух" Винники, выступающий в Первой лиге Украины, ближайшие поединки сыграет во Львове. В частности, команда будет играть на стадионе "Украина", где свои домашние матчи проводят "Карпаты".

На главном поле стадиона "Руха" начинается реконструкция.

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"Сейчас "Рух" переезжает во Львов. Это связано с тем, что на главном поле стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках начинается реконструкция. Следующие официальные матчи будут проводить на "Скифе" и "Украине". А через определенный период подготовим и свою собственную арену во Львове. Есть уже относительно этого определенные планы и наметки. Но пока я их не буду обнародовать...", - цитирует президента "Руха" Григория Козловского официальный сайт клуба.

Что интересно, на стадионе "Украина", где свои домашние матчи проводят львовские "Карпаты", может выступать еще один клуб чемпионата Украины. ФК "Львов" готовится к переезду на новую арену из-за замены газона на "Арене-Львов".

Сейчас "Рух" в Первой лиге Украины занимает 13 место. Команда, которую недавно возглавил Леонид Кучук, имеет в своем активе только 2 победы в 16 матчах. Еще 5 раз "Рух" играл вничью.

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Теги: Футбол Спорт ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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