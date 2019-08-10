На стадионе соперника "Мариуполя" в Лиге Европы обрушилась крыша: фото

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Обрушение трибуны стадиона АЗ
Обрушение трибуны стадиона АЗ / twitter.com/AZAlkmaar

Матч "Мариуполя" в лиге Европы оказался на грани срыва. Все из-за крыши на стадионе АЗ, которая обвалилась на трибуны.

Упало перекрытие центральных трибун стадиона AFAS, где и выступает АЗ. Сообщается, что в результате обвала были повреждены сами трибуны.

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К счастью, обошлось без пострадавших, ведь на стадионе в то время не было людей.

Стоит добавить, что этот стадион должен принять матч АЗ – "Мариуполь". Игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы запланирована на четверг, 15 августа. Однако где теперь состоится матч – пока неизвестно.

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Теги: Нидерланды ФК Мариуполь Лига Европы Новости Спорта Спорт Футбол
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