На стадионе соперника "Мариуполя" в Лиге Европы обрушилась крыша: фото

Матч "Мариуполя" в лиге Европы оказался на грани срыва. Все из-за крыши на стадионе АЗ, которая обвалилась на трибуны.

Упало перекрытие центральных трибун стадиона AFAS, где и выступает АЗ. Сообщается, что в результате обвала были повреждены сами трибуны.

Читайте также: "Мариуполь" стартует в Лиге Европы: что известно о сопернике "азовцев" – АЗ Алкмар

К счастью, обошлось без пострадавших, ведь на стадионе в то время не было людей.

Het dak van het AFAS Stadion van voetbalclub #AZ is zojuist ingestort. pic.twitter.com/OfK1uNXtY4 — Pieter (@pvzalen) August 10, 2019

Стоит добавить, что этот стадион должен принять матч АЗ – "Мариуполь". Игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы запланирована на четверг, 15 августа. Однако где теперь состоится матч – пока неизвестно.