На стадионе соперника "Мариуполя" в Лиге Европы обрушилась крыша: фото
Матч "Мариуполя" в лиге Европы оказался на грани срыва. Все из-за крыши на стадионе АЗ, которая обвалилась на трибуны.
Упало перекрытие центральных трибун стадиона AFAS, где и выступает АЗ. Сообщается, что в результате обвала были повреждены сами трибуны.
Читайте также: "Мариуполь" стартует в Лиге Европы: что известно о сопернике "азовцев" – АЗ Алкмар
К счастью, обошлось без пострадавших, ведь на стадионе в то время не было людей.
Стоит добавить, что этот стадион должен принять матч АЗ – "Мариуполь". Игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы запланирована на четверг, 15 августа. Однако где теперь состоится матч – пока неизвестно.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии