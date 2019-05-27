На строительстве трассы Формулы-1 в России обвалились леса, есть пострадавшие

На строительстве объектов трассы Формулы-1 под Санкт-Петербургом "Игора Драйв" обвалились леса. Пострадали семь рабочих.

Сигнал об обрушении строительных лесов поступил в 12.25 по местному времени. Площадь обрушения составляет примерно 350 квадратных метров лесов.

Из-под завалов спасатели извлекли семь человек, они в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не погиб. По данным местных СМИ, все пострадавшие – рабочие из Таджикистана. Одного из пострадавших увезли с помощью санавиации в Петербург.

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Автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок Формулы-1, строится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области, в 54 километрах к северу от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, завершить его планировалось в 2019 году. Предполагается, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метров с девятью правыми и восемью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, ее самая высокая точка находится на высоте 174 метров над уровнем моря.

По данным российских СМИ, проект реализует ООО "Игора Драйв", доли в котором принадлежат петербургским бизнесменам Владимиру Колбину и Владимиру Васильеву, а также компаниям, подконтрольным Юрию и Борису Ковальчукам и бизнесмену Михаилу Шеломову. Российские издания "Ведомости" и "Дождь" называли Шеломова сыном двоюродной сестры президента России Владимира Путина.