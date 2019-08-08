На тренера сборной России по волейболу пожаловались за расистский жест после победы: фото

Женская сборная России по волейболу победила команду Южной Кореи и пробилась на Олимпийские игры 2020. Но во время празднования победы произошел неприятный инцидент.

Помощник главного тренера российской сборной Серджио Бузато необычным способом решил отпраздновать победу. Бузато показал жест, изображающий узкие глаза, во время празднования после матча.

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В сборной Южной Кореи такой жест приняли как расистский. И они подали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы добиться наказания Бузато.

При этом вместе с Бузато такой же жест сделал другой член тренерского штаба Юрий Булычев, но в жалобе корейской федерации Булычев не упомянут.

Сам Бузато не увидел расизма в своих действиях.

"Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест показался оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая состоится в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио", – заявил Бузато.

FIVB уже подтвердила получение жалобы и сообщила, что сейчас она рассматривается в рамках внутренних процедур. Вряд ли FIVB накажет Бузато за странный жест – скорее всего, просто предупредит. В правилах федерации нет ни слова о расизме – только заметка, что "национальная федерация сама должна отвечать за поведение своих сборных и клубов на соревнованиях".