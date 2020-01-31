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На турнире ММА в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами – видео

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Массовая драка на турнире MMA в Москве / Скриншот

26 января на турнире по смешанным единоборствам под названием "Колизей" в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами.

На кадрах, снятых с октагона, видно зрителей, которые бьются друг с другом. Многие берут в руки стулья и замахиваются ними. Некоторые от сильных ударов падают на пол. Раздаются крики и требования прекратить драку.

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Массовая драка на турнире MMA в Москве: смотрите видео

Подробности о происшествии рассказал Павел Муртазин – тренер в клубе боевых искусств "Витязь" из города Ногинск. Его подопечные участвовали в московском турнире:

Еще до начала массовой драки были всевозможные провокации, споры с судьями в коридорах, толкание, спортсмены не могли просто к октагону дойти. Все это было обеспечено зрителями, которых призвали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали.

Участниками и зрителями турнира преимущественно были уроженцы Средней Азии. Сообщается, что они "инициировали конфликт, в ходе которого, пользуясь численным преимуществом, совершили групповые нападения на спортсменов клуба "Витязь-Ногинск".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Спорт Смешанные единоборства
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