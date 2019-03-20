На все домашние матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020 можно купить абонемент: цена

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Абонемент на матчи сборной Украины
Абонемент на матчи сборной Украины

Сборная Украины проведет четыре домашних матча в отборе на Евро-2020. Среди соперников – сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. На матчи против этих сборных в Украине можно купить абонемент.

Абонемент предусматривает пропуск на матч против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) на "Арене Львов", Португалии (14 октября) на НСК "Олимпийский". Еще один матч украинцы проведут 11 октября против Литвы. Однако место проведения этого матча еще определяется.

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Абонемент на все эти четыре матча под названием "#МиЗбирна" можно будет приобрести за 2000 гривен. При этом билеты на матчи – в центральные сектора стадионов.

Но стоит добавить, что количество абонементов – ограничено. Один человек может приобрести не более 4-х абонементов. Для приобретения абонемента необходимо ввести паспортные данные, ИНН, место жительства всех лиц, для которых заказываются билеты.

Сборная Украины первый матч в 2019 году проведет против Португалии. Матч состоится в Лиссабоне в пятницу, 22 марта. В понедельник, 25 марта, украинцы на выезде сыграют против Люксембурга. Обзоры этих матчей – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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